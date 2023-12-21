Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В ходе воздушной операции на севере Ирака уничтожено более 10 целей - Минобороны Турции

Турция Материалы 21 декабря 2023 02:42 (UTC +04:00)
В ходе воздушной операции на севере Ирака уничтожено более 10 целей - Минобороны Турции

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В ходе воздушной операции по объектам террористов в Кара, Хакурке и Кандиле на севере Ирака было уничтожено 14 целей.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Trend

В заявлении отмечается, что решимость бороться с терроризмом внутри страны и за ее пределами сохраняется неустанно.

"В целях ликвидации террористических актов и обеспечения безопасности границ в результате воздушных операций против террористических объектов в Кара, Хакурке и Кандиле, расположенных в север Ирака". - заявили в Минобороны Турции.

Было отмечено, что многие террористы были нейтрализованы за счет максимального использования в операциях местных и национальных боеприпасов Турции.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости