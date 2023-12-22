Турция продолжает оставаться надежным союзником и центром притяжения - Алтун

БАКУ /Trend/ - В президентском комплексе в Анкаре под председательством главы Управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна состоялось заседание Координационного совета по публичной дипломатии, передает Trend.

В своем выступлении Алтун подчеркнул, что благодаря дипломатии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция эффективно участвует в разрешении мировых кризисов.

Он подчеркнул, что основной целью деятельности в области публичной дипломатии является укрепление международной репутации Турции и противостояние негативной пропаганде и дезинформации.

Алтун также напомнил о создании Системы координации публичной дипломатии, включающей План действий в области публичной дипломатии для более эффективного управления деятельностью Турции в этой области.

В заключение, Алтун подчеркнул, что Турция, обладая сильным потенциалом на мировой арене, должна продолжать усилия для развития этого потенциала. Он отметил, что Турция является глобальным игроком, выполняя важные роли в сфере экономики и дипломатии, и подчеркнул необходимость дополнительных усилий для укрепления этой позиции.