Первый полет турецкого национального истребителя запланирован на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что первый национальный истребитель Турции «КААН» совершит свой первый полет 27 декабря этого года.

Как сообщает Trend, с вводом в эксплуатацию "КААН" Турция займет свое место среди стран, обладающих боевыми самолетами 5-го поколения.

Самолет производства турецкой компании авиационной и космической промышленности (TUSAS) впервые поднялся на взлетно-посадочную полосу 17 марта. За последние девять месяцев разработанный турецкими инженерами «КААН» успешно завершил первые летные испытания.

Размах крыльев «КААНа» составляет 14 метров, общая высота — 6 метров, длина — 21 метр. Кабина самолета рассчитана на одного человека.

Важнейшими особенностями этого двухмоторного самолета являются высокая маневренность, малая заметность для радаров, бортового вооружения и возможностей радиоэлектронной борьбы.

На новой неделе внимание будет обращено на первый полет национального истребителя «КААН», который характеризуется как самый амбициозный технологический проект Турции.