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В Турции опровергли сообщения о пропуске минных тральщиков в Черное море

Турция Материалы 2 января 2024 18:01 (UTC +04:00)
В Турции опровергли сообщения о пропуске минных тральщиков в Черное море

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Власти Турции опровергли утверждения о том, что, якобы, через черноморские проливы прошли минные тральщики, подаренные Великобританией Украине, говорится в сообщении Центра по противодействию дезинформации администрации президента Турции, передает Trend.

Согласно информации, такие утверждения не соответствуют действительности. В документе подчеркивается, что Турция строго придерживается Конвенции Монтрё, устанавливающей правила прохода через проливы, и с начала конфликта в Украине не разрешала проход военных кораблей.

Также сообщается, что Турция уведомила союзников в НАТО о том, что допуск военных судов в Черном море через турецкие проливы не будет разрешаться до завершения военных действий.

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