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Энтони Блинкен посетит Турцию

Турция Материалы 3 января 2024 19:25 (UTC +04:00)
Энтони Блинкен посетит Турцию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Trend.

Он сообщил, что Блинкен будет в Турции в субботу. Хакан Фидан не раскрыл подробностей поездки.

Глава внешнеполитического ведомства Турции заявил, что, по его мнению, политические отношения изменятся, поскольку баланс сил в регионе начнет меняться.

«То, что произошло в секторе Газа, привело к тому, что Запад и европейцы внезапно потеряли свое влияние.

В отличие от их позиции по украинско-российскому вопросу, их позиция по вопросу Газы является лицемерием на пике», - сказал он.

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