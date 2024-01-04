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Эрдоган провел телефонный разговор с Раиси и выразил соболезнования в связи с терактом

Турция Материалы 4 января 2024 00:40 (UTC +04:00)
Эрдоган провел телефонный разговор с Раиси и выразил соболезнования в связи с терактом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Официальный визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Анкару, планировавшийся на 4 января, отложен.

Об этом заявила администрация президента Турции по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран, передает Trend.

"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, в ходе которого выразил соболезнования в связи с терактом в Кермане. Эрдоган решительно осудил террористическую вылазку, направленную против мирных граждан, и заявил о том, что Турция находится на стороне Ирана в борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Эрдоган и Раиси договорились о переносе визита на другие сроки. Ранее президент Ирана планировал посетить Турцию в конце ноября, но этот визит также был перенесен.

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