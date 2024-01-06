Турция представила штурмовик HURKUS-2

БАКУ /Trend/ - Компания Turk Havacilik Uzay Sanayi представила новое поколение учебно-тренировочного и легкого штурмовика под названием HURKUS-2, передает Trend.

Согласно информации, это воздушное судно предназначено для базовой и продвинутой подготовки летчиков-истребителей, а также для выполнения задач авиационной поддержки в сложных условиях.

Изначально разработка фокусировалась на создании учебного самолета, но затем появился вооруженный вариант, HURKUS-C, в который были интегрированы различные боеприпасы и оборудование. Также были проведены успешные летно-стрелковые испытания.

Эта разработка привлекает внимание за рубежом, особенно в странах Африки.

Компания также создала вариант HURKUS Air Ground Integration для использования в группе боевой огневой поддержки ВВС и мероприятий по повышению квалификации авиадиспетчеров.

Ожидается, что новый самолет принесет значительные преимущества благодаря низкой стоимости эксплуатации и современным системам авионики.

Turk Havacilik Uzay Sanayi планирует поставить 55 улучшенных самолетов HURKUŞ-2 в 122-ю базовую летно-учебную эскадрилью ВВС Турции. Первый полет ожидается в июне.