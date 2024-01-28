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В Стамбуле произошло вооруженное нападение на церковь (ВИДЕО)

Турция Материалы 28 января 2024 17:24 (UTC +04:00)
В Стамбуле произошло вооруженное нападение на церковь (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Стамбуле (Турция) произошло вооруженное нападение на итальянскую церковь Санта-Мария.

Как сообщает Trend, об этом сообщили турецкие СМИ.

В инциденте было задействовано большое количество сотрудников полиции и экстренных служб.

По предварительной информации, в результате нападения погиб 1 человек.

Информацию подтвердил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Министр сообщил, что нападение совершили двое человек в масках. Он отметил, что инцидент расследуется и принимаются меры по задержанию преступников. Министр решительно осудил нападение.

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