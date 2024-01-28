В Стамбуле произошло вооруженное нападение на церковь (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле (Турция) произошло вооруженное нападение на итальянскую церковь Санта-Мария.
Как сообщает Trend, об этом сообщили турецкие СМИ.
В инциденте было задействовано большое количество сотрудников полиции и экстренных служб.
По предварительной информации, в результате нападения погиб 1 человек.
Информацию подтвердил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Министр сообщил, что нападение совершили двое человек в масках. Он отметил, что инцидент расследуется и принимаются меры по задержанию преступников. Министр решительно осудил нападение.