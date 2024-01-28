Глава МИД Турции принял замгоссекретаря США

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, в сообщении ведомства в соцсети Х отмечается, что переговоры Фидана и Нуланд прошли в официальной резиденции МИД.

Заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз также провел встречу с Нуланд, где обсудили текущие события на Ближнем Востоке и Африке. В ходе планируемых консультаций предусмотрено обсуждение региональных и международных вопросов, а также турецко-американских отношений.