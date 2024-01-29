МВД Турции сообщило, что к нападению на католическую церковь причастна ИГ

БАКУ /Trend/ - Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что к нападению на католическую церковь в Стамбуле причастна террористическая группировка ИГ, передает Trend.

"Я обещал, что виновные в преступлении будут пойманы и привлечены к ответственности. В течение дня наши полицейские провели обыски по 30 различным адресам. Задержано 47 человек. Оба убийцы были арестованы. Мы считаем, что эти двое иностранцев, один из Таджикистана, другой из России, являются членами ИГИЛ", - заявил Ерликая.

Отметим, что вчера произошло вооруженное нападение на церковь Санта-Мария в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения.