В ближайшие годы Турция начнет производство собственного космического корабля – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция планирует начать производство собственного космического корабля.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Отправка первого космонавта в космос была нашим первым шагом в подготовке нового поколения. Надеюсь, мы увидим нашу ракету в космосе. Надеемся, в ближайшие годы мы начнем производство собственных космических кораблей", - сказал Эрдоган.

Эрдоган также объявил о планах построить второй авианосец Турции.

"Когда мы пришли к власти в 2002 году, доля Турции в ее оборонной промышленности составляла всего 20 процентов. Сейчас мы достигли 80-процентного уровня поставок и намерены достичь 100-процентного уровня. Теперь мы будем строить на нашей верфи второй авианосец", - отметил Президент Турции.

Напомним, что первый турецкий астронавт Альпер Гезеравчи был отправлен в космос 19 января этого года в 00:49 по турецкому времени. Ожидается, что он вернется на Землю в конце этой недели.