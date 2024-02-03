В отношении более 3 тыс человек возбуждены уголовные дела в связи с землетрясением в Турции

БАКУ /Trend/ - Уголовные дела против 2825 человек возбуждены по результатам расследования в связи с разрушениями в результате землетрясения 6 февраля в Турции.

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

"В отношении 2825 человек, подозреваемых в обрушении или перестройке зданий в зоне землетрясения, возбуждены уголовные дела, 267 из них арестованы, 984 приговорены к судебному надзору", - отметил министр.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.