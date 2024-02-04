Назван объем экспорта фундука из Турции за пять месяцев

БАКУ /Trend/ - Турция за пятимесячный период экспортного сезона фундука 2023-2024 годов получила выручку в размере 1 миллиарда 16 миллионов 920 тысяч 103 доллара, сообщает Ассоциация экспортеров черноморского фундука и продуктов, передает Trend.

Согласно информации, начиная с 1 сентября текущего года, отмечая, что в течение этого периода было экспортировано 142 тысячи 173 тонны фундука.

В прошлом сезоне за аналогичный период было экспортировано 152 тысячи 722 тонны фундука, что принесло выручку в размере 880 миллионов 364 тысячи 770 долларов.