Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В МИД Турции рассказали о планах визита Путина в республику

Турция Материалы 5 февраля 2024 00:50 (UTC +04:00)
В МИД Турции рассказали о планах визита Путина в республику

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Вопросы российско-турецкого сотрудничества в сфере энергетики, в частности создания газового хаба, строительства АЭС "Аккую", возобновления функционирования зернового коридора планируется обсудить в ходе предстоящего визита в Турцию президента РФ Владимира Путина.

Как передает Trend, об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

"Наши президенты регулярно общаются. Предстоящий визит является плановым, в ходе него планируется обсудить сотрудничество в газовой сфере, энергетике, строительство АЭС "Аккую", зерновой коридор, который всегда находится в повестке, урегулирование в Украине, региональные вопросы, в частности ситуацию в Газе", - сказал глава турецкого МИД.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости