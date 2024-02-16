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Турция призвала ЕС пересмотреть свою политику

Турция Материалы 16 февраля 2024 05:33 (UTC +04:00)
Турция призвала ЕС пересмотреть свою политику

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Европейскому союзу (ЕС) следует пересмотреть политический курс в отношении Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу , об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

«Стратегически мыслящий ЕС теперь должен положить конец политике идентичности в своем подходе к Турции», — призвал глава МИД Турции на пресс-конференции после встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Он добавил, что турецко-европейские отношения нельзя приносить в жертву политическим расчетам некоторых стран.

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