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Турция намерена контролировать свое воздушное пространство с помощью отечественного радара

Турция Материалы 19 февраля 2024 02:29 (UTC +04:00)
Турция намерена контролировать свое воздушное пространство с помощью отечественного радара

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Созданный в Турции радар отечественного производства позволит в круглосуточном режиме контролировать все воздушное пространство республики.

Как передает Trend, об этом сообщил глава Минтранса страны Абдулкадир Уралоглу.

"Турецкие инженеры установили первый отечественный радар наблюдения (MGR) в аэропорту города Газиантеп на юго-востоке Турции. Эта радарная система позволит обеспечить круглосуточный контроль всего воздушного пространства Турции на площади 1 миллион квадратных километров. Разработанный с учетом рекомендаций Европейской организации по безопасности воздушного движения (Eurocontrol), радар MGR соответствует всем стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - отметил Уралоглу.

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