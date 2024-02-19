Турция намерена контролировать свое воздушное пространство с помощью отечественного радара

БАКУ /Trend/ - Созданный в Турции радар отечественного производства позволит в круглосуточном режиме контролировать все воздушное пространство республики.

Как передает Trend, об этом сообщил глава Минтранса страны Абдулкадир Уралоглу.

"Турецкие инженеры установили первый отечественный радар наблюдения (MGR) в аэропорту города Газиантеп на юго-востоке Турции. Эта радарная система позволит обеспечить круглосуточный контроль всего воздушного пространства Турции на площади 1 миллион квадратных километров. Разработанный с учетом рекомендаций Европейской организации по безопасности воздушного движения (Eurocontrol), радар MGR соответствует всем стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - отметил Уралоглу.