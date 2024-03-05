Оборонная промышленность Турции бьет рекорды экспорта - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оборонная промышленность страны бьет рекорды экспорта, передает Trend.

Он отметил, что за первые два месяца 2024 года Турция установила новый рекорд в оборонном и аэрокосмическом секторе, установив объем экспорта в 633 миллиона долларов.

Эрдоган сообщил, что подписаны контракты с 50 странами на поставку 770 БПЛА, напомнив, что объем экспорта БПЛА за прошлый год составил 1,8 млрд. долларов.

Эти результате влияют на улучшение состояния экономики страны, - сказал Эрдоган, подчеркнув, что за первые 2 месяца этого года уменьшение дефицита баланса текущего счета составило более чем 13 миллиардов долларов.