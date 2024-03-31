В Турции задержали свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ

БАКУ /Trend/ - Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает Trend.

"В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - написал министр в X.

По словам главы МВД, большинство из задержанных (10 человек) были арестованы в Анкаре. В ходе операции было изъято значительное количество документов и цифровых носителей, связанных с деятельностью ИГ.

Ранее на этой неделе МВД Турции сообщило о задержании 147 подозреваемых в связи с ИГ. За прошлый год, согласно данным министерства, в республике было задержано почти 3 тысячи сторонников этой террористической организации.