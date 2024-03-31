Народно-республиканская партия Турции лидирует на муниципальных выборах в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - По предварительным подсчетам, лидером на муниципальных выборах в Стамбуле с 49,09% голосами является кандидат от Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экрем Имамоглу.
Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Турции (ЦИК).
За ним следует Мурат Курум, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) с 42,04% голосами.
На данный момент подсчитано 5,44% голосов.
Отметим, что помимо кандидатов от 34 политических партий на выборах боролись и независимые кандидаты. На выборах проголосовали более 61 миллиона 441 тысячи избирателей. По всей стране установлено более 206 тысяч урн для голосования.