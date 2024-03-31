Народно-республиканская партия Турции лидирует на муниципальных выборах в Анкаре

БАКУ /Trend/ - По предварительным подсчетам, в столичном муниципалитете Анкары лидирует кандидат от Народно-республиканской партии Турции (НРП) Мансур Яваш с 55,05% голосами.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Турции (ЦИК). ​

За ним следует Тургут Алтынок, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) с 37,33% голосами.

На данный момент подсчитано 6,32% голосов.

Отметим, что помимо кандидатов от 34 политических партий на выборах боролись и независимые кандидаты. На выборах проголосовали более 61 миллиона 441 тысячи избирателей. По всей стране установлено более 206 тысяч урн для голосования.