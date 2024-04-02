Обновлены данные по числу погибших в пожаре в ночном клубе в Стамбуле (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:42)
БАКУ /Trend/ - Обновлены данные по числу погибших в пожаре в ночном клубе в Стамбуле.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По имеющимся данным, число погибших при пожаре составляет 29 человек.
18:42
Число погибших в результате пожара в кафе, расположенном в 16-этажном здании в стамбульском районе Шишли, достигло 15 человек.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Число пострадавших в результате происшествия - 8 человек, из них 7 находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что пожар произошел после взрыва, прогремевшего рядом со сценой.
На место происшествия были привлечены пожарные, полицейские и медики.
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