Обновлены данные по числу погибших в пожаре в ночном клубе в Стамбуле (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:42)

БАКУ /Trend/ - Обновлены данные по числу погибших в пожаре в ночном клубе в Стамбуле.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По имеющимся данным, число погибших при пожаре составляет 29 человек.

18:42

Число погибших в результате пожара в кафе, расположенном в 16-этажном здании в стамбульском районе Шишли, достигло 15 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Число пострадавших в результате происшествия - 8 человек, из них 7 находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что пожар произошел после взрыва, прогремевшего рядом со сценой.

На место происшествия были привлечены пожарные, полицейские и медики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!