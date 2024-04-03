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Эрдоган заявил о намерении полностью решить проблему террора в Турции и регионе

Турция Материалы 3 апреля 2024 22:22 (UTC +04:00)
Эрдоган заявил о намерении полностью решить проблему террора в Турции и регионе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре на ифтаре с представителями правоохранительных органов, что страна намерена исключить терроризм как на своей территории, так и в прилегающем регионе, передает Trend.

Он подчеркнул, что решимость Турции укрепилась после последних выборов, и отметил, что все террористические группировки являются врагами нации.

Эрдоган ранее заявлял о планах Турции контролировать всю границу с Ираком и завершить антитеррористические операции в Сирии. Он подчеркивал, что Турция не допустит появления террористического государства у своих границ.

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