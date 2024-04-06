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В драке со стрельбой на автовокзале в Турции погиб один человек

Турция Материалы 6 апреля 2024 00:52 (UTC +04:00)
В драке со стрельбой на автовокзале в Турции погиб один человек

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В результате драки с применением огнестрельного и холодного оружия на автовокзале в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции один человек погиб, а 10 получили ранения, передает Trend.

По предварительной версии полиции, инцидент начался со словесной перепалки подростков. Драка завязалась у билетной кассы.

Согласно информации, находившийся рядом полицейский вмешался в конфликт и в результате получил ранения. На данный момент его жизни ничего не угрожает. В результате потасовки погиб 46-летний мужчина.

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