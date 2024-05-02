Круизный пассажиропоток в Турции в I квартале превысил 61 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В январе-марте число пассажиров круизных судов, в том числе прибывающих в Турцию, следующих из Турции в другие страны и транзитных пассажиров, увеличилось на 79,15 процентов по сравнению аналогичным периодом прошлого года – до 61 тыс. 113 человек, передает Trend.

Количество круизных лайнеров, прибывших в порты Турции, увеличилось с 42 в первом квартале 2023 года до 50 в текущем году.

В январе прошлого года в турецкие порты зашли 12 круизных лайнеров, в феврале - 2, а в марте - 28. В январе этого года в Турцию прибыло 18 круизных лайнеров, в феврале - 5 и в марте - 27.

В первом квартале прошлого года из Турции в другие страны на круизных лайнерах отправились 1600 человек. В первом квартале текущего года из Турции в другие страны на круизных лайнерах отбыли 3 308 пассажиров.

В течение этого времени Кушадасы принял самое большое количество круизных судов и пассажиров. За первые три месяца порт обслужил 26 круизных лайнеров и 35 885 пассажиров.