В Турции наблюдается снижение уровня безработицы

БАКУ /Trend/ - В марте уровень безработицы в Турции снизился на 0,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 8,6 процента. Об этом сообщили в Институте статистики Турции (TÜİK), передает Trend.

Число безработных в возрастной группе 15 лет и старше сократилось на 19 тысяч человек по сравнению с предыдущим месяцем и составило 3 миллиона 57 тысяч человек.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, уровень безработицы в марте текущего года снизился на 1,4 пункта.

Среди мужчин уровень безработицы составил 6,8 процента, а среди женщин - 12 процентов.