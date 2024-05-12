Премьер Греции посетит Турцию с визитом

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник, 13 мая, совершит визит в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили дипломатические источники в министерстве иностранных дел Турции, передает Trend.

В ходе визита предполагается обсудить меры по увеличению объема двусторонней торговли с нынешних 6 миллиардов до 10 миллиардов долларов, что является общей целью лидеров обеих стран.

Будет обсуждено упрощение процесса выдачи виз гражданам Турции при въезде на 10 греческих островов в Эгейском море.

Ожидается, что ведущие предприниматели обеих стран соберутся под эгидой созданного недавно «Объединенного делового совета».

Планируется также продолжение реализации Совместного плана действий, направленного на развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, таких как экономика, транспорт, наука, технологии, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение и общественные связи.

В ходе визита также будут обсуждены сотрудничество в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.