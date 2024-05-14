Турция в июле может запустить новый спутник связи Türksat 6A

БАКУ /Trend/ - Турция на второй неделе июля запустит свой новый спутник связи Türksat 6A, который откроет стране рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги 4,5 млрд человек. Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Фатих Каджыр, передает Trend.

Каджыр отметил, что Türksat 6A является значимым проектом для Турции, продвигающим ее вперед в области спутниковых технологий. Он подчеркнул, что спутник разрабатывается с 81% участием местных компаний и представляет важный экономический проект.

После запуска Türksat 6A Турция войдет в число 11 стран, способных создавать собственные спутники связи. Кроме того, доступ к территории Юго-Восточной Азии с населением 1,5 миллиарда человек принесет значительные экономические выгоды.

Турция начала активно развивать космическую программу в начале 2000-х годов и уже вывела на орбиту девять спутников связи, а также исследовательские аппараты для мониторинга Земли. В настоящее время страна продолжает развивать спутники военного назначения и участвует в международных космических миссиях.