В этом году в Турции был зафиксирован самый жаркий апрель за последние 53 года

БАКУ /Trend/ - Прошлый месяц был зафиксирован как самый жаркий апрель в Турции за последние 53 года.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении министра экологии, городского планирования и изменения климата Турции Мехмета Озхасеки.

Министр отметил, что средняя температура в Турции в прошлом месяце составила 16,6 градуса. Это на 4,3 градуса выше нормы. Самая высокая температура составила 38,9 градуса в районе Джейланпынар провинции Шанлыурфа.

Сообщается, что, несмотря на то, что температура воздуха в стране выше нормы, количество осадков в Турции увеличилось на 3,9 процента с 1 октября прошлого года по 8 мая этого года. Больше всего осадков выпало в регионе Восточной Анатолии страны, увеличившись на 27 процентов.