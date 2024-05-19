В Турции заявили, что страна автоматически станет газовым хабом благодаря диверсификации

БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы Турция автоматически станет центром газовой торговли (газовым хабом) благодаря расширению инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) и дальнейшей диверсификации его источников, заявил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, передает Trend.

"Закупка сжиженного природного газа является ключевой частью нашей стратегии диверсификации. За последние восемь лет мы сделали столько инвестиций, что возможности наших предприятий по сжижению достигли 160 млн куб. м. Мы теперь можем легко импортировать до половины нужного объема газа в виде СПГ и имеем законодательную базу для его продажи, отправляя его танкерами," - отметил Байрактар.

Он напомнил, что Турция заключила соглашения о поставках СПГ с США и Азербайджаном и планирует импортировать газ из Туркменистана. Все это входит в проект создания центра международной газовой торговли.

Министр назвал трубопровод "Турецкий поток" важным проектом для диверсификации источников газа.

"Ранее мы получали газ из России через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. Теперь мы получаем его напрямую через Черное море. Мы планируем увеличить объемы подземных хранилищ СПГ с 5,8 млрд до 12 млрд куб. м к 2028 году, чтобы хранить 25% газа в сжиженном виде," - сообщил министр.