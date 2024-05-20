Турция поддерживала и поддерживает позицию Азербайджана - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Азербайджан неоднократно демонстрировал приверженность к долгосрочному миру с Арменией. Ожидаем от Еревана аналогичной позиции.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге, состоявшемся по итогам заседания Кабинета министров в понедельник в Анкаре.

Турецкий лидер заверил, что Анкара продолжит осуществлять максимальный вклад в достижение долгосрочного мира между Баку и Ереваном.

«Турция поддерживала и поддерживает позицию Азербайджана», - подчеркнул Президент Турции.

При этом политик выразил удовлетворение договоренностью о возвращении Азербайджану четырех сел, оккупированных Арменией.

Глава турецкого государства дал высокую оценку уровню связей с Азербайджаном, и в качестве примера, привел проект строительства квартала «Азербайджан» в пострадавшем от землетрясений турецком городе Кахраманмараш.

«Дома, строящиеся в Кахраманмараше, являются очередным символом нерушимых братских уз между нашими странами», - подчеркнул Президент Турции.