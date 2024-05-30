В турецкой Адане 2-6 октября пройдет TEKNOFEST

БАКУ /Trend/ - Крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST пройдет в турецкой провинции Адана с 2 по 6 октября. Об этом сообщил в соцсети председатель правления TEKNOFEST и попечительского совета Фонда T3 Сельчук Байрактар, передает Trend.

«Сезон TEKNOFEST начал давать о себе знать! Мы всей семьей будем в Адане со 2 по 6 октября! Давайте строить наши планы в соответствии с TEKNOFEST», - написал Байрактар.

Организаторами крупнейшего в мире фестиваля космоса, авиации и технологий выступают Фонд «Турецкая технологическая команда» (T3) и министерство промышленности и технологий Турции. Мероприятие пройдет при поддержке ведущих технологических компаний Турции, общественных организаций, средств массовой информации и университетов.

Фестиваль пройдет на территории аэропорта Шакирпаша и будет включать авиашоу, научные эксперименты, образовательные семинары, выставки, представления и концерты.

С каждым годом фестиваль расширяет список конкурсных категорий, стимулируя развитие технологий.

На TEKNOFEST-2024 запланированы технологические соревнования в 46 основных категориях и 117 подкатегориях. В соревнованиях примут участие 788 161 команда и более 1 млн 600 тыс. участников.