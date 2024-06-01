БАКУ /Trend/ - В Турции допустили возможность вывода своих войск из Сирии.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Турции Яшар Гюлер.

По его словам, это будет возможным при условии полной безопасности границ.

"Мы можем обсудить вывод наших войск из Сирии, когда безопасность наших границ будет полностью обеспечена и если возникнет такая необходимость," - сказал министр. Гюлер отметил, что Турция "спасла Сирию от боевиков ИГ", и выразил готовность Анкары помочь Дамаску в укреплении безопасности, разработке новой конституции и проведении выборов.