Глава МИД Турции посетит Китай

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Китай 3-5 июня.

Как передает Trend, об этом сообщили в дипломатических источниках Турции.

Согласно информации, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.

Сообщается, что это первый визит Хакана Фидана в Китай в качестве министра иностранных дел, его китайский коллега Ван И посетил Турцию в июле 2023 года.

В рамках визита министр иностранных дел Турции встретится с Ван И, а также вице-президентом Китая Хань Чжэнем и председателем Центрального комитета по политическим и правовым вопросам Коммунистической партии Китая (КПК) Цзинь Винчинем.