БАКУ /Trend/ - Турция является четвертым по величине торговым партнером Узбекистана по итогам 2023 года, передает Trend.

Объем двустороннего товарооборота возрос с 1, 242 млрд долларов в 2020 году до 3,1 млрд долларов в 2023 году.

Турецкий экспорт в Узбекистан в 2023 году превысил 1, 85 млрд долларов, показатель импорта Турции из Узбекистана составил 1, 248 млрд долларов.

По состоянию на конец прошлого года экспортерами в Узбекистане были 5 706 компаний из Турции, а импортерами - 707 компаний.

Среди продукции, экспортированной Турцией в Узбекистан в прошлом году, на первом месте находятся машины, механические устройства, инструменты, их детали и аксессуары с объёмом экспорта на сумму 540,1 млн долларов. За ними следуют электрические машины и устройства, а также их детали и аксессуары на сумму 131,4 млн долларов.

Из Узбекистана в Турцию главным образом экспортировались медь и медные изделия, общий объём которых составил 473,6 млн долларов в прошлом году. Далее следовали хлопок, хлопчатобумажная пряжа и хлопчатобумажные текстильные изделия на сумму 340,3 млн долларов.

Турция также внесла значительный вклад в иностранные инвестиции в Узбекистан, составляя 6,4% от общего объема иностранных инвестиций в стране за прошлый год. По объёмам прошлогодних инвестиций Турция занимает четвёртое место после Китая, России и Саудовской Аравии.