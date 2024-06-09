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Глава МИД Турции встретился с лидером палестинского движения ХАМАС

Турция Материалы 9 июня 2024 17:29 (UTC +04:00)
Глава МИД Турции встретился с лидером палестинского движения ХАМАС
Фото: Министерство иностранных дел Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с главой Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщила пресс-служба МИД Турции, передает Trend со ссылкой на TurkicWorld.

Переговоры состоялись в столице Катара, Дохе, где глава турецкого дипломатического ведомства находится для участия в шестой встрече Стратегического диалога высокого уровня между Турцией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива на уровне министров иностранных дел.

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