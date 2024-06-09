Хакан Фидан совершит визит в Россию

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Хакан Фидан 10-11 июня посетит Москву и примет участие в сессии глав МИД БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство, передает Trend со ссылкой на TurkicWorld.

"Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит Российскую Федерацию 10-11 июня 2024 года. Министр проведет двусторонние встречи в Москве, а также примет участие в сессии БРИКС+, которая состоится 11 июня на полях встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде", - сообщило ведомство.