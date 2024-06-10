Число иностранных туристов, посетивших Стамбул, увеличилось

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года количество иностранных туристов, приехавших в Стамбул, увеличилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 5 244 936 человек. Среди иностранцев, приехавших в город, на первом месте находятся россияне с 167 824 человек.

Как передает Trend, об этом сообщили в управлении культуры и туризма города Стамбула.

Согласно информации, большинство приехавших в Стамбул в этом году воспользовались воздушным транспортом. Число людей, прибывающих морем, сократилось на 29 процентов.

Большинство из посетивших город в этом году составили граждане Азербайджана, Германии, Ирана, США, Франции, Англии, Саудовской Аравии, Италии, Узбекистана, Китайской Народной Республики и Нидерландов.