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Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Газе со своим египетским коллегой

Турция Материалы 26 июня 2024 21:32 (UTC +04:00)
Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Газе со своим египетским коллегой
Фото: Сайт МИД Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Египта Самихом Шукри.

Как передает Trend, об этом сообщили дипломатические источники Турции.

Согласно информации, в ходе разговора было обращено внимание на риск перехода конфликта в секторе Газа на региональный уровень, отмечена важность скорейшего прекращения войны и объявления постоянного прекращения огня.

В ходе беседы также подчеркнута важность бесперебойного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

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