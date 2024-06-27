Анкара нацелена на полноправное членство в ЕС - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Анкара рассматривает полноправное членство в Евросоюзе в качестве своей стратегической цели. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом в Анкаре, передает Trend.

"Полноправное членство в Европейском союзе, как мы регулярно подчеркиваем, является нашей стратегической целью. В наших общих интересах, чтобы и ЕС подходил к Турции с аналогичных позиций. Я уверен, что поддержка Турции со стороны Эстонии в этом контексте будет продолжать усиливаться", - отметил Эрдоган.

Отметив потенциал Турции и Эстонии для развития сотрудничества во всех областях, Эрдоган добавил: «Мы можем значительно увеличить объем нашей торговли и взаимных инвестиций, который уже достиг 429 миллионов долларов».