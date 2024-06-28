Турция ужесточила требования по заключению брака для иностранцев

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Турции ужесточило требования для иностранцев, желающих заключить брак на территории республики, передает Trend.

"Для обеспечения общественного порядка и эффективной борьбы с нелегальной миграцией, заявление о заключении брака между турецким гражданином и иностранцем или между двумя иностранцами будет приниматься только при наличии у иностранного гражданина действующего паспорта или иного документа, заменяющего паспорт, а также права на законное пребывание в нашей стране", — приводит выдержку из циркуляра телеканал NTV.

Турецкие СМИ уточняют, что подтверждение права на пребывание включает визу, вид на жительство или разрешение на работу, которое приравнивается к виду на жительство. Эти документы должны позволять иностранцу длительное пребывание в Турции, превышающее сроки пребывания по безвизовому режиму.

Ужесточение требований обусловлено резким увеличением числа иностранцев, желающих поселиться в Турции с 2000-х годов, и злоупотреблениями при получении вида на жительство через брак с гражданином Турции. Проблема также усугубилась из-за роста миграции в страну.