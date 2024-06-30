Глава нацразведки Турции обсудил с руководителем политбюро ХАМАС ситуацию в Газе

БАКУ /Trend/ - Глава Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын обсудил с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией вопросы обмена заложников и ситуацию в секторе Газа.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, Калын и Хания обсудили текущее состояние переговоров о прекращении огня, обменялись мнениями о шагах, необходимых для обеспечения полного прекращения боевых действий. Вопросы обмена заложников и пленных, а также проблема доставки гуманитарной помощи в сектор Газа также были в центре внимания обсуждения.

Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что переговоры с израильскими властями по урегулированию в секторе Газа не продвинулись. Он подтвердил, что ХАМАС готово поддержать любую инициативу, гарантирующую постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора и реальное соглашение по обмену заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.