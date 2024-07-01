Состоялось заседание противоминной группы ВМС Турции, Румынии и Болгарии

БАКУ /Trend/ - Участники противоминной целевой военно-морской группы из Турции, Румынии и Болгарии провели заседание в Стамбуле.

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Trend.

Согласно информации, в ходе заседания были подписаны договоренности о совместной работе в Черном море.

Сообщается, что для обеспечения отсутствия минной угрозы создана Целевая группа по противоминным мерам в Черном море (MCM BLACK SEA). Отмечается, что 1 июля в Стамбуле состоялось заседания Комитета целевой группы и подписан документ о совместной деятельности. В церемонии подписания приняли участие командующий ВМС Турции адмирал Эрджумент Татлыоглу, начальник штаба ВМС Румынии контр-адмирал Михай Панаит и командующий ВМС Болгарии контр-адмирала Кирил Михайлов.