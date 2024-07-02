В Кабинете министров произошли кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - Министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки и министр здравоохранения Фахреттин Коджа подали в отставку со своих постов.

Как передает Trend, на место Мехмета Озхасеки и Фахреттина Коджи, чьи отставки были приняты Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, были назначены Мурат Курум и Кемаль Мемишоглу соответственно.

Решение Президента Турции было опубликовано в газете Rəsmi Gazete и вступило в силу.

Отметим, что новоназначенный министр здравоохранения Турции Кемаль Мемисоглу с 2016 года занимает должность заведующего в области здравоохранения города Стамбула. Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум работал на той же должности в 2018-2023 годах.