В Астане прошла встреча президентов Турции и России

БАКУ /Trend/ - В Астане состоялась встреча Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе встречи Президент Турции отметил, что с Россией будут предприняты серьезные шаги по вопросу атомных электростанций.

"Наши министры постоянно поддерживают связь. Мы предпримем серьезные шаги по вопросу атомных электростанций. Мы ведем обсуждения по атомной электростанции "Синоп" и считаем, что можем предпринять серьезные шаги в этом направлении. В связи с этим вопросом наш министр энергетики и природных ресурсов продолжает переговоры с российским коллегой. Вместе с тем продолжаются в дружественной атмосфере связи между турецкой BOTAŞ и российским "Газпромом". Турецко-российской товарооборот составил 55 миллиардов долларов, но наша цель достичь объема в 100 миллиардов долларов", - сказал Эрдоган.

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