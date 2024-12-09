В Турции столкнулись два военных вертолета - погибли пять военных, оди(Дополнено)

В Турции столкнулись два военных вертолета - погибли пять военных, один из которых генерал(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Два военных вертолета столкнулись во время учебно-тренировочного полета в районном центре Кечиборлу в провинции Испарта в Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на “TRT Haber”, в результате аварии погибли 5 военнослужащих и 1 пострадал.

К месту происшествия были привлечены бригады скорой помощи и пожарные.

Согласно информации, в результате столкновения один военный вертолет разбился, а другой благополучно приземлился.

Было отмечено, что одним из погибших в вертолете является командующий школой авиации сухопутных войск в Испарте генерал-майор Иса Байдилли.

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