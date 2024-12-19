Хакан Фидан заявил о возможности вывода турецких войск из Сирии

БАКУ /Trend/ - Если угрозы, исходящие от миграции и терроризма, будут устранены, у Турции не будет причин сохранять военное присутствие в Сирии.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, присутствие Турции преследовало две ключевые цели.

"Первая – предотвращение новой волны массовой миграции в Турцию, так как на подконтрольных оппозиции территориях проживало около 5 миллионов человек. Вторая – борьба с терроризмом. Сейчас, когда эти проблемы начинают решаться, у нас нет причин оставаться в Сирии", - отметил министр.

По его словам, Турция намерена использовать свое влияние в Сирии для привлечения дополнительной помощи сирийскому народу.