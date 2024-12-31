Названо число объектов недвижимости, приобретенных гражданами Казахстана в Турции

БАКУ /Trend/ - С января по ноябрь 2024 года граждане Казахстана приобрели в Турции 954 объекта недвижимости, что на 388 объектов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в государственном органе по земельному кадастру и купле-продаже недвижимости Турции.

Согласно информации, в ноябре этого года граждане Казахстана приобрели 76 объектов недвижимости в Турции, что на 41 объект меньше, чем в ноябре 2023 года.

Отметим, что в ноябре 2024 года в Турции было приобретено 153 тысячи 14 квартир, что на 63,6 процента больше, чем в ноябре 2023 года.

Согласно информации, с января по ноябрь 2024 года в Турции было приобретено 1 миллион 256 тысяч 388 квартир, что на 16,4 процента больше, чем за тот же период 2023 года.

В ноябре 2024 года в Турции иностранным гражданам было продано 2 тысячи 151 квартира, что на 8,2 процента меньше, чем в том же месяце 2023 года.

С января по ноябрь 2024 года иностранные граждане приобрели в Турции 21 тысячу 363 квартиры, что на 35,1 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.