Названо число египетских компаний в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года в Турции было зарегистрировано 89 компаний с египетским капиталом, что на 63 компании меньше, чем за тот же период 2023 года.

Об этом TurkicWorld сообщили в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB), передает Trend.

"Если в отчетном периоде совокупный капитал египетских компаний, зарегистрированных в Турции, составлял 133 миллиона 315 тысяч турецких лир, то за тот же период 2023 года эта цифра составила 113 миллионов 945 тысяч турецких лир", – говорится в сообщении TOBB.

В организации также отметили, что с января по ноябрь 2024 года большинство египетских компаний были зарегистрированы в Стамбуле (85).

"Общий капитал египетских компаний, зарегистрированных в Стамбуле, составил 122 миллиона 115 тысяч турецких лир", – отметили в TOBB.

Согласно информации, в январе-ноябре 2024 года в Турции было зарегистрировано 53 торговые компании с египетским капиталом. Остальные компании охватывают другие отрасли экономики.