Экспорт автомобилей из Турции в Россию сократился

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года объем экспорта автомобилей из Турции в Россию сократился на 12,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 786 миллионов 453 тысячи 5 долларов.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

"В ноябре этого года Турция экспортировала в Россию автомобилей на сумму 69 миллионов 212 тысяч 52 доллара США, что на 17,4 процента меньше, чем в ноябре прошлого года", – сообщили в министерстве.

Отметим, что в январе-ноябре 2024 года объем экспорта автомобилей из Турции вырос на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 33 миллиарда 731 миллион 566 тысяч долларов.

"В ноябре этого года Турция экспортировала автомобилей на сумму 3 миллиарда 241 миллион 318 тысяч долларов США, что на 2,3 процента больше, чем в ноябре прошлого года", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что за последние 12 месяцев (ноябрь 2023-ноябрь 2024) Турция экспортировала автомобилей на сумму 36 миллиардов 902 миллиона 494 тысячи долларов.