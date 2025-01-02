Увеличился объем экспорта электрооборудования из Турции в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года объем экспорта электрооборудования из Турции в Узбекистан вырос на 20,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 138 миллионов 109 тысяч 48 долларов.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

В ноябре этого года Турция экспортировала в Узбекистан электрооборудование на сумму 13 миллионов 725 тысяч долларов, что на 1,3 процента меньше, чем в ноябре прошлого года.

Отметим, что в январе-ноябре 2024 года объем экспорта электрооборудования Турции на мировые рынки вырос на 3 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года и составил 15 миллиардов 205 миллионов 762 тысячи долларов.

В ноябре этого года Турция экспортировала электрооборудование на сумму 1 миллиард 455 миллионов 476 тысяч долларов, что на 5,2 процента больше, чем в ноябре прошлого года.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2023-ноябрь 2024) Турция экспортировала электрооборудование на сумму 16 миллиардов 637 миллионов 297 тысяч долларов.